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كورونا في روسيا: تسجيل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية

11:06 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
كورونا في روسيا: تسجيل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 507 حالات وفاة و 23675 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن هذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها بكورونا في البلاد منذ ظهور الفيروس بها.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و162503 إصابات.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 37538 حالة.

وتعافى 25748 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و660419 شخصا، مع بقاء 464546 حالة نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.

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