إعلام أمريكي: ترامب يعتزم العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي

وكالات:

يعتزم الرئيس الأمريكي العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي اعترف بذنبه بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق "بالتدخل الروسي" المزعوم بانتخابات 2016.

وذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مصدر مطلع، أن دونالد ترامب يعتزم العفو عنه.

لكن المصد قال إنه لا يزال بإمكان ترامب تغيير رأيه بخصوص العفو المقرر، الذي تحدث عنه أولا موقع "أكسيوس" الإخباري.

وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد بالذنب في عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب المنصب.

لكنه سعى بعد ذلك لسحب الإقرار زاعما أن المحققين انتهكوا حقوقه وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالذنب.

وسبق أن قدم فلين اعتذاره، لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عن تضليله بشأن اتصالاته بمسؤولين روس، بعد أن أبلغه بأنه لم يناقش العقوبات الأمريكية على موسكو مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب السلطة في الـ 20 من يناير.