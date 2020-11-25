أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

نيوزيلندا: تسجيل 8 إصابات وافدة جديدة بفيروس كورونا

09:40 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
نيوزيلندا: تسجيل 8 إصابات وافدة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

ولينجتون- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الأربعاء تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي - أنه تم تسجيل 5 من المصابين من أفراد أسرة واحدة، وقد وفدوا من المكسيك في 19 نوفمبر الجاري.

ويرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1683 حالة إصابة منذ بداية الجائحة، بينما تبلغ عدد الحالات النشطة 59 حالة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا ولينجتون نيوزيلندا وزارة الصحة

الخبر التالى:

هل جددت أحداث فرنسا الجدل حول علاقة النصوص الدينية بالعنف؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا