نيوزيلندا: تسجيل 8 إصابات وافدة جديدة بفيروس كورونا

ولينجتون- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الأربعاء تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي - أنه تم تسجيل 5 من المصابين من أفراد أسرة واحدة، وقد وفدوا من المكسيك في 19 نوفمبر الجاري.

ويرتفع بذلك اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1683 حالة إصابة منذ بداية الجائحة، بينما تبلغ عدد الحالات النشطة 59 حالة.