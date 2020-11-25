سي إن إن: بايدن أول مرشح يفوز بأكثر من 80 مليون صوت في تاريخ الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن جو بايدن أصبح أول مرشح رئاسي يفوز بأكثر من 80 مليون صوت، متوقعة أن يستمر هذا العدد في الارتفاع خلال الأيام المقبلة مع استمرار الفرز في أنحاء من البلاد.

وأوضحت الشبكة أنه حتى مساء الثلاثاء، حصل بايدن على أكثر من 80 مليونا و11 ألف صوت، بينما حصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على 73 مليونا و800 ألف صوت، ليحصل بذلك أيضا على ثاني أكبر عدد من الأصوات الشعبية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفاز بايدن بـ 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، ويحتاج المرشح للفوز بـ 270 صوتا للفوز بالرئاسة.