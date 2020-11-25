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بايدن يكشف عن أولويات أول 100 يوم رئاسة

03:38 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
بايدن يكشف عن أولويات أول 100 يوم رئاسة

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن أولوياته في أول 100 يوم برئاسته ستشمل تمرير تشريع لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي والتراجع عن الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن البيئة.

وأضاف بايدن أن قانون الهجرة سيشمل طريقا للحصول على الجنسية للمهاجرين ، الذين لا يمتلكون وثائق ، في البلاد.

كما قال بايدن إنه لا يخطط لاستخدام وزارة العدل الأمريكية كـ "وسيلة" للإصرار على التحقيق مع ترامب.

جو بايدن دونالد ترامب الولايات المتحدة

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