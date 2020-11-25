البورصة الأمريكية ترتفع لمستوى قياسي وسط التفاؤل بشأن الانتقال الرئاسي ولقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ):

وصل مؤشر داو جونز الصناعي، وهو مؤشر رئيسي لسوق الأسهم الأمريكية، إلى أعلى مستوى قياسي له، الثلاثاء، متجاوزا 30 ألف نقطة، وسط تفاؤل بشأن عملية الانتقال الرئاسي والتطورات الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.

وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعا أكثر من 450 نقطة عند 30 ألفا و46 نقطة. وفي غضون ذلك، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا مرتفعا بنسبة 1.62% وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.31%.

ورحبت وول ستريت بشدة بتعيين الرئيس المنتخب جو بايدن لجانيت يلين، وهي رئيسة سابقة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي، لتولي منصب وزيرة الخزانة في إدارته المقبلة. وكانت يلين من أشد المدافعين عن المزيد من التدخل الحكومي في الاقتصاد الأمريكي وسط تداعيات أزمة كورونا.

كما يأتي ارتفاع الأسهم غداة سماح الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لهيئة اتحادية رئيسية بالعمل مع إدارة الرئيس المنتخب القادمة، وكذلك وسط أنباء إيجابية عن تطورات بشأن توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا.