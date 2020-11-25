أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إعلام رسمي: إسرائيل تقصف مواقع تابعة للجيش السوري في دمشق والقنيطرة

01:08 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
إعلام رسمي: إسرائيل تقصف مواقع تابعة للجيش السوري في دمشق والقنيطرة

أرشيفية

دمشق - (د ب أ)

أفادت مصادر إعلامية رسمية سورية، بأن إسرائيل قصفت مواقع تابعة للجيش السوري في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إسرائيل شنت هجوما ليل الثلاثاء/الأربعاء، قرب قرية رويحينة جنوب محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.

وقال سكان في مناطق ريف دمشق الجنوبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية في ريف دمشق الجنوبي، وسط أنباء عن تصدي مضادات تابعة للجيش السوري لصواريخ إسرائيلية.

ونفذت إسرائيل ضربات جوية وصاروخية عدة على سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، واستهدفت تلك الضربات القوات الإيرانية وقوات حزب الله اللبنانية وكذلك القوات الحكومية.

ونادرًا ما تعلن إسرائيل عن مسؤوليتها عن الضربات، ولكن عندما تفعل ذلك تقول إنها ترد على ما تصفه بالعدوان على الأراضي الإسرائيلية.

إسرائيل الجيش السوري دمشق القنيطرة

الخبر التالى:

البورصة الأمريكية ترتفع لمستوى قياسي وسط التفاؤل بشأن الانتقال الرئاسي ولقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:13 وفاة وزيادة إصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا