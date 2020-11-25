أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

السعودية: الاعتداءات الحوثية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي

12:55 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
السعودية: الاعتداءات الحوثية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي

السعودية

الرياض - (د ب أ)

أكدت المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء، أن الاعتداءات الإرهابية التي قامت بها الميليشيا الحوثية، على خزان الوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن مجلس الوزراء أعاد التأكيد على إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وقال القصبي إن من هذه الأعمال استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته.

وشدد على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفها.

السعودية الاقتصاد العالمي الميليشيا الحوثية

الخبر التالى:

تأجيل جلسات عرض الأدلة في محاكمة نتنياهو إلى فبراير المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:13 وفاة وزيادة إصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا