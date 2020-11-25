السعودية: الاعتداءات الحوثية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي

الرياض - (د ب أ)

أكدت المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء، أن الاعتداءات الإرهابية التي قامت بها الميليشيا الحوثية، على خزان الوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن مجلس الوزراء أعاد التأكيد على إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وقال القصبي إن من هذه الأعمال استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته.

وشدد على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفها.