أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

البحرين تدين التفجيرات التي وقعت في مقاطعة باميان بأفغانستان

12:13 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
البحرين تدين التفجيرات التي وقعت في مقاطعة باميان بأفغانستان

البحرين

البحرين - (أ ش أ)

أدانت مملكة البحرين بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مقاطعة باميان بأفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معربة عن تعازيها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة أفغانستان، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وأكدت البحرين، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" تضامنها مع أفغانستان في جهودها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار على أراضيها، مجددة موقفها الراسخ الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي لضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل القضاء على آفة الإرهاب.

وكان طارق آريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، مقتل 13 مدنيًا على الأقل وشرطي مرور، وإصابة 45 آخرين، في انفجارين وقعا في ولاية باميان وسط أفغانستان.

هذا المحتوى من

Asha
البحرين أفغانستان تفجيرات

الخبر التالى:

السعودية تدعو وكالة الطاقة الذرية لتفتيش مواقع إيران النووية السرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:13 وفاة وزيادة إصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا