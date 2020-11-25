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البيت الأبيض يوافق على اطلاع بايدن على تقارير الاستخبارات اليومية

12:00 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
البيت الأبيض يوافق على اطلاع بايدن على تقارير الاستخبارات اليومية

البيت الأبيض

وكالات

أعطى البيت الأبيض، الضوء الأخضر مساء الثلاثاء، موافقة رسمية للرئيس المنتخب جو بايدن لتلقي الموجز الرئاسي اليومي، وهي تقارير استخباراتية سرية تقدم لرئيس البلاد في إحاطة يومية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤول بالبيت الأبيض، قوله إنه يجري حاليًا التنسيق بشأن موعد تلقي بايدن أول إحاطة إعلامية له، وهي خطوة ضمن خطوات العملية الانتقالية للسلطة في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، قدم الرئيس المنتخب، العديد من مرشحيه لتولي المناصب في السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر صحفي أقيم في ويلمنجتون بولاية ديل.

واختار الرئيس الأمريكي المنتخب، مساء اليوم، أليساندو مايوركاس، ذو الأصول الكوبية، لشغل منصب وزير الأمن الداخلي، واستقر على اختيار أنتوني بلينكين لحقيبة وزارة الخارجية، وهو حليفه الدبلوماسي المخضرم، ووقع الاختيار على ليندا توماس جرينفليد لشغل منصب مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، جيك سوليفان لمنصب مستشار الأمن القومي، بدلًا من وربرت أوبراين.

وأعاد بايدن، جون كيري للعمل الرسمي مرة أخرى، من خلال اختياره مبعوثًا رئاسيًا خاصًا لقضايا المناخ.

وأمس ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن إدارة الخدمات العامة أبلغت المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأنه الفائز في الانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وأن بإمكانه البدء رسميًا بالعملية الانتقالية، موضحة أن الإعلان جاء على صيغة خطاب من مديرة مكتب الخدمات العامة إميلي ميرفي لبايدن.

‏وأكدت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقًا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية.

البيت الأبيض جو بايدن تقارير استخباراتية

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