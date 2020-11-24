ترامب يشارك في احتفالات عيد الشكر

وكالات

في واحدة من آخر أعماله الرسمية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، أصدر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عفوًا عن ديك رومي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، وهو تقليد سنوي يتبع في عيد الشكر منذ عقود، حسبما ذكرت "واشنطن بوست"

وألقى ترامب كلمة مقتضبة بمناسبة عيد الشكر، قائلاً: "عيد الشكر هو يوم خاص للديك الرومي، أعتقد أنه من المحتمل في الغالب أنه ليس يومًا جيدًا عندما تفكر في الأمر، وهو يفكر في مصير ملايين الديوك التي ستكون على موائد العشاء هذا الأسبوع"

وأشار إلى أن الديك الرومي "المحظوظ"، من ولاية أيوا.

وقال ترامب: "نأمل، ونعلم أن هذا سيحدث، سيعيش هذا الديك حياة طويلة جدًا وسعيدة".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ذكرت في تقرير لها في عام 2013 أن معظم الديوك الرومية التي تم العفو عنها في هذه المناسبة تموت في غضون عام واحد.

وجرت العادة، أن يقوم الرئيس الأمريكي "بالعفو" عن اثنين من الديوك الرومية في عيد الشكر، الذي تحتفل به الولايات المتحدة في رابع يوم خميس من شهر نوفمبر كل عام. وهذه المرة اختار الرئيس دونالد ترامب، اسم "حبوب الذرة"، و"عرنوس الذرة" للديكين اللذين سيعفو عنهما، وتم عرض الديكين على الجمهور، خلال مؤتمر صحفي في وسط مدينة واشنطن.

يشار إلى أنه أول مرة أقيم التقليد بالعفو عن ديك رومي، في عيد الشكر بأمريكا كانت في عام 1863 في عهد الرئيس أبراهام لنكولن.