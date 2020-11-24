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قادة الاتحاد الأوروبي يستهدفون الاتفاق على خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 55% بحلول 2030

11:21 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
قادة الاتحاد الأوروبي يستهدفون الاتفاق على خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 55% بحلول 2030

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

يسعى قادة دول الاتحاد الأوروبي، إلى تبني أهداف ملزمة لخفض الانبعاثات الغازية في دول الاتحاد بحلول 2030 بنسبة 55% مقارنة بمستواها في 1990، وذلك بحسب مسودة بيان مشترك تم إعدادها قبل القمة الأوروبية المقررة في الشهر المقبل.

وبحسب المسودة، فإن القادة سيدعون إلى العمل على إصدار تشريع مشترك يعكس الالتزام بهذا الهدف الجديد في مشروع قانون المناخ الأوروبي وأن يتم تبنيه بعد ذلك بصورة حاسمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المسودة القول إن هذه الهدف سيتم تحقيقه بشكل جماعي من جانب الاتحاد الأوروبي بأفضل طريقة ممكنة من حيث التكلفة.

وستساهم كل دول الاتحاد الأوروبي في جهود خفض الانبعاثات الكربونية مع وضع اعتبارات العدالة والتضامن في الحساب.

وسيدعو قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد إلى وضع مشروع قانون بشأن طرح سندات خضراء أوروبية قياسية بحلول يونيو 2021 على الأقل.

كما سيدعو القادة المفوضية إلى تعزيز سياسات تسعير الانبعاثات الكربونية والبحث عن سبل لتعزيز الخفض الممكن في القطاعات التي لن يشملها القانون المنتظر لخفض الانبعاثات الكربونية.

الاتحاد الأوروبي الانبعاثات الغازية القمة الأوروبية

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