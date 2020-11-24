"خطة من ٣ مراحل".. الرئيس الفرنسي يكشف عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي العام

وكالات

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء خطابًا للأمة الفرنسية، أعلن فيه عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض منذ 30 أكتوبر الماضي، عبر تطبيق ثلاث مراحل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتبدأ المرحلة الأولى في الخطة الفرنسية الجديد لتخفيف إجراءات الحجر الصحي، من السبت الموافق 28 نوفمبر، والثانية تبدأ في 15 ديسبمر وخلال أعياد الميلاد ورأس السنة والثالثة في مطلع العام 2021.

وأكد ماكرون أن اللقاح ضد فيروس كورونا لن يكون إجباريًا.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 1005 وفيات و9155 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2.153.815.

ونوهت إلى انخفاض عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات بواقع 859 في الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين تلقوا "رعاية مكثفة" مع انتشار الفيروس بواقع 165 حالة، في الـ24 ساعة الماضية.