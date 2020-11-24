لبنان: سنحصل على لقاح كورونا في الربع الأول من 2021

لبنان - (أ ش أ)

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن الاتفاق الذي أبرمه لبنان مع شركة "فايزر" المُنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا، يقضي بالحصول على اللقاح في غضون الربع الأول من العام المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الصحة اللبناني في ختام ترؤسه لاجتماع اللجنة الوطنية التي شكلها لإدارة ملف اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بهدف التحضير لآلية إقرار وشراء وتسجيل واستلام وتوزيع اللقاح ورصد الآثار الجانبية.

وأضاف "وزارة الصحة تتجه لتحقيق الأمان الصحي من خلال لقاح فايزر أو غيره، لأنها لن تمنع القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع اللقاحات تحت مراقبة الوزارة لتأمين أكبر تغطية للمجتمع اللبناني من الوباء".

وأشار إلى أن النقاشات التي تجريها وزارة الصحة، تستند إلى الجوانب العلمية والتقنية، وبقدر عال من المسئولية بهدف توفير اللقاح الذي ستعتمده المرجعيات الصحية العالمية وذلك بعيدا عن أي جانب استثماري أو اقتصادي، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق إلى أدق التفاصيل لتحديد الفئات التي يجب تلقيحها بشكل أولي وتباعاً، خصوصا وأن اللقاح سيصل على دفعات ويحتاج إلى ظروف حفظ مناسبة.

ودعا الوزير حسن جميع اللبنانيين إلى عدم التراخي ، وأن يستمروا في الالتزام بإجراءات الوقاية المطلوبة للحفاظ على صحتهم، لاسيما على صعيد ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين المستمر.