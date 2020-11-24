تونس: المشتبه به في التحضير لهجوم إرهابي في العاصمة "مضطرب نفسيًا"

تونس - (د ب أ)

قال مسؤول قضائي اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات مع مشتبه به بتنفيذ عملية إرهابية وسط العاصمة، كشفت أنه يعاني من "اضطراب نفسي".

كان المتحدث باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي أفاد في وقت سابق اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الأجهزة الأمنية أوقفت مشتبه به في الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة بعد توصلها بمعلومات حول نيته القيام بعملية إرهابية.

وأوضح المتحدث لاحقًا "أن التحقيقات أثبتت عدم توفر أدلة مادية على جدية التخطيط للقيام بعملية إرهابية".

وقال الدالي لوكالة الأنباء التونسية "كشفت التحقيقات أن المشتبه به يعاني من مرض نفسي"، مضيفًا أن الأبحاث ما تزال مستمرة لمزيد التحري وجمع المعطيات المتعلقة بالموضوع.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة تفجيرا إرهابيا نفذه انتحاري في 27 يونيو 2019 تسبب في مقتل عنصر أمني وإصابة عدد من المواطنين وقبل ذلك فجرت انتحارية نفسها في 29 أكتوبر 2018 فأصابت ثمانية من رجال الأمن وعدد آخر من المواطنين بجروح.

ويضم الشارع مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا وأكبر كاتدرائية في تونس كما يضم على جانبيه مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية ومقرات لشركات وبنوك.