السعودية: إمدادات "أرامكو" لعملائها لم تتأثر بالاعتداء الإرهابي

الرياض - (د ب أ)

أكد مستشار وزير الطاقة السعودي فهد الطريف، أن الاعتداء الإرهابي على خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة لم يتسبب بخسارة أي جزء من منتجات البترول.

وأكد الطريف أن إمدادات شركة "أرامكو" لعملائها لم تتأثر، حيث استعادت المحطة عملياتها بعد وقت قصير من الاعتداء والعمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي.

وأوضح في تصريح لتلفزيون "العربية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تمتلك شبكة إمدادات قوية مصممة بطريقة مرنة.

وأعلنت قناة "العربية" في وقت سابق اليوم أنها رصدت من داخل محطة توزيع الوقود التابعة لأرامكو في جدة، غرب المملكة، الأضرار التي لحقت بأحد الخزانات، والتي ثبت تورط الميليشيات الحوثية في الاعتداء عليها.

ويشاتر إلى أنه عند الساعة 3:50 من صباح أمس بتوقيت السعودية، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة، نتيجة هجوم بمقذوف.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف أنه ثبت تورط الميليشيات الحوثية في الاعتداء على محطة توزيع لأرامكو.