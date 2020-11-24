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تمرين عسكري بحري تونسي أمريكي في سواحل ولاية بنزرت

08:10 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
تمرين عسكري بحري تونسي أمريكي في سواحل ولاية بنزرت

البحرية التونسية

تونس - (ا ش ا)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار التعاون العسكري التونسي الأمريكي، تم تنفيذ تمرين بحري مشترك بسواحل ولاية بنزرت، شارك فيه من الجانب التونسي فريق من طلائع البحرية وخفر أعالي البحار ومن الجانب الأمريكي باخرة USS HERSHEL WILLIAMS.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا التمرين يتمثل في القيام بعمليات مداورة ، واعتراض لسفينة مشبوهة بمشاركة فريق طلائع بحرية من الجانبين بهدف التدرب على مواجهة الأعمال غير المشروعة بالبحر ، والتنسيق في مجال المراقبة البحرية والبحث والإنقاذ وحماية الحدود البحرية، وقد مثل هذا التمرين المشترك فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين البحريتين وتطوير قدراتهم.

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وزارة الدفاع التونسية تمرين عسكري بحري تونسي أمريكي سواحل ولاية بنزرت

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