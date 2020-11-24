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السودان: تشكيل لجنة وطنية لمواجهة تدفق اللاجئين الإثيوبيين

06:53 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
السودان: تشكيل لجنة وطنية لمواجهة تدفق اللاجئين الإثيوبيين

اللاجئين الإثيوبيين في السودان

السودان - (أ ش أ)

أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن لجنة وطنية خاصة بمواجهة تدفق اللاجئين من دول الجوار، عقدت اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، في مجلس الوزراء، برئاسة معتمد اللاجئين المهندس عبد الله سليمان محمد، وذلك بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة.

وقال معتمد اللاجئين، في تصريح صحفي إن قرار تشكيل اللجنة جاء نتيجة للتدفقات الكبيرة للاجئين الإثيوبيين عبر الحدود الشرقية للسودان، جراء تطورات الأحدث في أثيوبيا، وذلك بهدف تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ووضع المعالجات اللازمة بشأن اللاجئين.

وأوضح أنه تم تحديد حجم الاحتياجات الغذائية والصحية والمياه ومواد الإيواء للاجئين الأثيوبيين، مشيرًا إلى جاهزية المانحين لتقديم العون لهم.

وناقش الاجتماع الخطط والبرنامج المتعلقة باستقبال اللاجئين الأثيوبيين في ولايات شرق السودان من قبل المانحين والجهات ذات الصلة.

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