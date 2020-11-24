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كبير موظفي البيت الأبيض يبلغ فريقه ببدء العملية الانتقالية

06:42 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
كبير موظفي البيت الأبيض يبلغ فريقه ببدء العملية الانتقالية

البيت الأبيض.

وكالات

أخطر كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، مساء الثلاثاء، فريقه ببدء العملية الانتقالية لانتقال السلطة في الولايات المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" كتب ميدوز في رسالة عبر البريد الإلكتروني لأعضاء فريقه، أن مدير إدارة الخدمات العامة سمح ببدء عملية الانتقال الرئاسي، وأريد أن أذكر جميع موظفي المكتب التنفيذي للرئيس بالإجراءات والتوجيهات الحالية التي يجب أن نلتزم بها تجاه هذه الإدارة".

وشدد على أنه لا ينبغي التواصل مع فريق بايدن ما لم يطلب ذلك بشكل مباشر، موضحًا أن تم تحديد نقاط اتصال بين إدارة ترامب وفريق بايدن.

وطلبت ميدوز من الموظفين الاستمرار في استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم في البيت الأبيض للمراسلات الرسمية.

البيت الأبيض مارك ميدوز جو بايدن

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