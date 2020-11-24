وزيرة الدفاع الألمانية تدافع عن تفتيش سفينة شحن تركية في المتوسط

برلين - (د ب أ)

دافعت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، عن تفتيش البحرية الألمانية لسفينة شحن تركية في البحر المتوسط في إطار مهمة الاتحاد الأوروبي لحظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وفي منتدى عن السياسة الخارجية لمؤسسة كوربر في برلين، قالت زعيمة حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، إن جنود الجيش الألماني تصرفوا على نحو صحيح تمامًا.

وأضافت كرامب-كارنباور أن الجنود فعلوا المطلوب منهم في إطار المهمة الأوروبية إيريني.

وتهدف مهمة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا التي تشهد حربًا أهلية.

وبحسب ما أعلنته قيادة عمليات الجيش الألماني، كان جنود على متن الفرقاطة البحرية الألمانية "هامبورج" صعدوا مساء أمس الأول الأحد على متن سفينة الشحن المثيرة للشبهة على مسافة نحو 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي الليبية للتفتيش على حمولتها.

وفي أعقاب ذلك ببضع ساعات أعلنت تركيا بوصفها الدولة التي تحمل سفينة الشحن علمها، اعتراضها على التفتيش، واضطر الجنود الألمان بعد ذلك إلى قطع المهمة.

ووصفت تركيا هذه الخطوة بأنها مخالفة للقانون واستدعت القائم بالأعمال في السفارة للاحتجاج، كما استدعت أنقرة سفيري إيطاليا والاتحاد الأوروبي بسبب الحادثة، وسلمتهم مذكرة دبلوماسية قالت فيها تركيا إن هذا العمل يخالف القانون الدولي وأنها تحتفظ بالحق في التعويض.

وردت الوزيرة الألمانية بأنه "ليس هناك سبب لهذه الاتهامات المرفوعة حاليًا ضد الجنود".