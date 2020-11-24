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منظمة أممية: أزمة كورونا فاقمت جرائم العنف ضد المرأة

06:22 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
منظمة أممية: أزمة كورونا فاقمت جرائم العنف ضد المرأة

الدكتورة غادة والي

النمسا - (أ ش أ)

قالت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، الدكتورة غادة والي، إن أزمة كورونا فاقمت جرائم العنف ضد المرأة في العديد من الدول ، حيث أدى الإغلاق العام إلى زيادة مخاطر العنف وانخفضت فرص وصول المرأة إلى خدمات الشرطة والعدالة الأساسية.

وأضافت والي، في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة اليوم الثلاثاء، أن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام هو فرصة للتركيز على الحلول لمعالجة الأسباب الجذرية وتحسين استجابات العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب ، مؤكدة أن العيش في مأمن من العنف هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا تحصل عليه ملايين النساء حول العالم، حيث تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء لأشكال مختلفة من العنف في حياتها وغالبًا في منزلها.

وأشارت إلى أنه عندما تتمكن النساء من الهروب من العنف غالبًا ما يجدن طريقهن إلى العدالة مسدودًا بسبب إلقاء اللوم على الضحايا؛ مما يضاعف من الفجوات التشريعية وردود العدالة الجنائية غير الكافية، ونتيجة لذلك يقل احتمال الإبلاغ عن الجرائم التي تنطوي على عنف ضد المرأة.

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غادة والي الأمم المتحدة مكافحة الجريمة والمخدرات جرائم العنف ضد المرأة أزمة كورونا

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