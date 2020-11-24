أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

البرتغال: إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 يناير 2021

04:03 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
البرتغال: إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 يناير 2021

البرتغال

مدريد- (د ب أ):

قررت البرتغال إجراء انتخابات رئاسية في 24 يناير المقبل، حسبما أفاد مرسوم وقعه الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الثلاثاء.

وقال المكتب الرئاسي إنه في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، سوف يخوض المرشحان صاحبا أعلى نسبة من أصوات الناخبين جولة إعادة في 14 فبراير.

وتنتهي فترة ولاية ريبيلو دي سوزا، وهي الأولى له، في 9 مارس المقبل. ولم يؤكد السياسي (71 عاما) والمنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي المحافظ، بشكل رسمي، حتى الآن، ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية، ولكن ذلك يعد أمرا مسلما به.

وتم انتخاب أستاذ القانون الذي يتمتع بكاريزما والصحفي التلفزيوني رئيسا، خلفا للرئيس السابق أنيبال كافاكو سيلفا في عام 2016 بعد حصوله على نسبة 52% من الأصوات.

وتقدم ما لا يقل عن 10 مرشحين لخوض السباق الرئاسي، ومن أبرزهم الاشتراكية آنا جوميز التي كانت عضوة في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى 2019، ورئيس حزب تشيجا الشعبوي اليميني، أندريه فينتورا.

يشار إلى أن المسؤول عن وضع السياسات في البرتغال رئيس الوزراء وحكومته، أما منصب الرئيس فهو صوري بشكل أساسي، ولكن الرئيس يملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان.

البرتغال الانتخابات الرئاسية مارسيلو ريبيلو دي سوزا

الخبر التالى:

دعوات لحماية المدنيين مع اقتراب معركة ميكيلي في إقليم تيجراي الإثيوبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أكثر 12 ساعة سقوطا للأمطار.. "الوزراء" ينشر خريطة حالة عدم استقرار الطقس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا