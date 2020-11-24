البرتغال: إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 يناير 2021

مدريد- (د ب أ):

قررت البرتغال إجراء انتخابات رئاسية في 24 يناير المقبل، حسبما أفاد مرسوم وقعه الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الثلاثاء.

وقال المكتب الرئاسي إنه في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، سوف يخوض المرشحان صاحبا أعلى نسبة من أصوات الناخبين جولة إعادة في 14 فبراير.

وتنتهي فترة ولاية ريبيلو دي سوزا، وهي الأولى له، في 9 مارس المقبل. ولم يؤكد السياسي (71 عاما) والمنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي المحافظ، بشكل رسمي، حتى الآن، ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية، ولكن ذلك يعد أمرا مسلما به.

وتم انتخاب أستاذ القانون الذي يتمتع بكاريزما والصحفي التلفزيوني رئيسا، خلفا للرئيس السابق أنيبال كافاكو سيلفا في عام 2016 بعد حصوله على نسبة 52% من الأصوات.

وتقدم ما لا يقل عن 10 مرشحين لخوض السباق الرئاسي، ومن أبرزهم الاشتراكية آنا جوميز التي كانت عضوة في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى 2019، ورئيس حزب تشيجا الشعبوي اليميني، أندريه فينتورا.

يشار إلى أن المسؤول عن وضع السياسات في البرتغال رئيس الوزراء وحكومته، أما منصب الرئيس فهو صوري بشكل أساسي، ولكن الرئيس يملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان.