الجزائر: رابع هزة أرضية تضرب ولاية سكيكدة خلال 3 أيام

الجزائر- أ ش أ:

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات بمقياس ريختر، الثلاثاء، ولاية سكيكدة الجزائرية (شمال شرق)، لتعد رابع هزة أرضية تضرب الولاية ذاتها خلال 3 أيام.

وبحسب مركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر فإن مركز الهزة كان على بعد 11 كلم جنوب غرب الحروش بولاية سكيكدة.

وتعد هذه الهزة هي الرابعة من نوعها خلال 3 أيام، حيث شهدت سكيكدة يوم الأحد هزتان أرضيتان بلغت قوتهما 5.2 و3.9 درجة بمقياس ريختر على التوالي، وتسببتا في أضرار مادية بالمنازل والمنشآت، بالإضافة إلى هزة أخرى أمس الاثنين بلغت قوتها 3.4 درجة بمقياس ريختر.