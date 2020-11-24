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رصد أول إصابة بكورونا بين حيوانات المنك في بولندا

03:13 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
رصد أول إصابة بكورونا بين حيوانات المنك في بولندا

حيوانات المنك

وارسو- (د ب ا):

أعلن فريق من جامعة جدانسك، الثلاثاء، أن بولندا سجلت أول حالات إصابة بفيروس كورونا بين حيوانات المنك.

وجرى رصد الفيروس في مزرعة بمنطقة بومورسكي في شمال بولندا. وثبت إصابة ثمانية من بين 90 حيوانا بالمزرعة بالفيروس.

وكتب علماء جامعة جدانسك في بيان أن النتائج التي تم الحصول عليها تشير إلى إمكانية انتقال الفيروس من الانسان لحيوان المنك.

وكان قد تم تأكيد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين حيوانات المنك في دول أخرى، منها السويد والدنمارك.

وقد سجلت بولندا أكثر من 909 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا و14 ألفا و300 حالة وفاة بالفيروس، بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة اليوم و540 حالة وفاة.

حيوانات المنك بولندا فيروس كورونا

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