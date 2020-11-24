السودان يدين هجوم الحوثيين على محطة للوقود في جدة
الخرطوم- أ ش أ:
أدانت وزارة الخارجية السودانية، الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي على محطة لتوزيع الوقود تابعة لشركة ارامكو شمالي جدة بالمملكة العربية السعودية.
وجددت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، الثلاثاء، شجبها للاعتداءات التي تقوم بها الجماعة، ولاستمرارها في اتباع نهج العنف.
وناشدت المجتمع الدولي لتصعيد جهوده الرامية لتسوية النزاع في اليمن، وتجنيب المدنيين في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة السقوط ضحية له.
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