ملك إسبانيا في عزل ذاتي لـ 10 أيام بعد مخالطته مصابا بكورونا

مدريد- أ ش أ:

أعلن القصر الملكي في مدريد أن الملك فيليب السادس سيخضع للعزل الذاتي لمدة 10 أيام بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في إعلان قصر لازارزويلا أنه "وفقا للوائح الصحية المتبعة، من هذه اللحظة فصاعدا، سيبقى (الملك) في فترة الحجر الصحي اللازمة لمدة 10 أيام، مع تعليق جميع الأنشطة الرسمية خلال هذه الفترة."، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء.

وبحسب القصر الملكي، فإن الملكة وباقي أفراد العائلة الملكية سيتمكنون من مواصلة أنشطتهم بشكل عادي.