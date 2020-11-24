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روسيا: احتجاز 6 أطفال كرهائن على يد مسلح في سان بطرسبورج

01:29 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
روسيا: احتجاز 6 أطفال كرهائن على يد مسلح في سان بطرسبورج

الشرطة الروسية

موسكو- أ ش أ:

أوردت قناة "روسيا اليوم"، الثلاثاء، أن رجلًا مسلحًا تحصن في إحدى شقق مبنى بمدينة سان بطرسبورغ وفيها 6 أطفال.

ونقلت القناة عن مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية - لم تسمه - القول إن أجهزة الأمن تخوض مفاوضات مع الرجل، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأخير في حالة سكر.

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احتجاز أطفال كرهائن روسيا مدينة سان بطرسبورغ

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