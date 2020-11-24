كورونا: الصحة العالمية تدعو إلى تجنب التجمعات العائلية الكبيرة أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد
جينيف- (بي بي سي):
دعت منظمة الصحة العالمية إلى تجنب التجمعات العائلية الكبيرة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت المسؤولية في المنظمة، ماريا فان كيركوف، إن الأمر سيكون بالغ الصعوبة "لأنّنا خصوصاً في فترة الأعياد، نريد حقّاً أن نكون مع عائلتنا. لكن في حالات معيّنة، عدم إقامة تجمّع عائلي هو الخيار الأمثل".
واعتبرت فان كيركوف أنّ الحلّ قد يكون باجتماع العائلة عبر الفيديو للاحتفال بالأعياد.
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