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العراق: القبض على 5 إرهابيين وضبط وكرين لداعش في كركوك

11:39 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
العراق: القبض على 5 إرهابيين وضبط وكرين لداعش في كركوك

قوات العراق

بغداد- (د ب أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين وضبط وكرين لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك- 250 كم شمالي بغداد.

وقالت الوكالة في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك"، مبينة أنهم "مطلوبون وفق أحكام الارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، والذين عملوا ضمن ما يسمى قاطع كركوك ولاية العراق".

وأشارت الوكالة إلى "ضبط وكرين لعصابات داعش في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك بعملية استخباراتية مشتركة مع قوة من الشرطة الاتحادية وجد بداخلهما عبوات ناسفة ومواد لوجستية وأدوية وملابس متنوعة".

وتابعت أنه "تم إيداع الإرهابيين التوقيف وردم الوكرين دون حادث يذكر".

العراق القبض على إرهابيين داعش

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