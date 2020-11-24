رويترز: نتنياهو سيزور البحرين قريبًا بناءً على دعوة ولي العهد
وكالات:
قال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه سيزور المملكة البحرينية قريبًا بناءً على دعوة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.
يأتي ذلك بعدحوالي شهرين من توقيع البلدين اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن.
واتفق وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين، الأربعاء الماضي، على تبادل فتح السفارات في المنامة وتل أبيب، وذلك في الوقت الذي يتطلعان فيه لتعزيز التعاون الذي روجت له واشنطن باعتباره تحالفا مناهضا لإيران ينطوي على مكاسب اقتصادية.
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