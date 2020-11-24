الدفاع الروسية: منعنا المدمرة الأمريكية "جون ماكين" من انتهاك حدودنا

موسكو- أ ش أ:

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن السفينة المضادة للغواصات "الأدميرال فينوجرادوف" منعت المدمرة الأمريكية "جون ماكين" من انتهاك حدود روسيا.

وأضافت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء تاس، الثلاثاء - أن "جون ماكين" الموجودة في بحر اليابان منذ عدة أيام انتهكت صباح اليوم المياه الإقليمية الروسية في خليج بطرس الأكبر، متجاوزة خط الحدود البحرية بمسافة كيلومترين.

وتابعت "أن السفينة الروسية (الأدميرال فينوجرادوف)، وهي سفينة كبيرة مضادة للغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، كانت تراقب المدمرة الأمريكية عن كثب وحذرت المدمرة الأمريكية عبر قناة الاتصال الدولية من عدم جواز مثل هذه الأعمال وإمكانية اللجوء لمناورة الاصطدام لإجبارها على الخروج من المياه الإقليمية".

وأوضحت الوزارة أنه بعد التحذير وتغيير مسار السفينة "الأدميرال فينوجرادوف"، غادرت المدمرة جون ماكين على الفور متوجهة إلى المياه المحايدة.