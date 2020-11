ترامب يبلغ وكالة الخدمات العامة ببدء بروتوكول العملية الانتقالية: "لمصلحة بلدي"

كتب- محمد صفوت:

ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن إدارة الخدمات العامة أبلغت المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأنه الفائز في الانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وأن بإمكانه البدء رسميًا بالعملية الانتقالية، موضحة أن الإعلان جاء على صيغة خطاب من مديرة مكتب الخدمات العامة إميلي ميرفي لبايدن.

‏وأكدت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقًا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تغريدات عبر "تويتر" قائلاً: "أود أن أشكر إميلي مورفي في وكالة الخدمات العامة على تفانيها الثابت وولائها لبلدنا. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة، ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الوكالة".

وأضاف: "سنقاتل، وأعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، ومن أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب فعله في ما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء ذاته".

وإميلي ميرفي، هي مسؤولة إدارة الخدمات العامة، والتي بيدها مفاتيح نقل السلطة في البيت الأبيض من الرئيس دونالد ترامب، إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

ولم تكن ميرفي معروفة على نطاق واسع، خصوصًا أن عملها لا يتطلب أي ظهور إعلامي، إلا أن هذه المرأة بدأت تحظى باهتمام متزايد مع إصرار ترامب على عدم التعامل مع فريق بايدن من أجل نقل السلطة.

وتعتبر تغريدات ترامب، اعترافًا بالهزيمة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي أصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق من مساء أمس الاثنين، قضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، برفض طعن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الهادف إلى إلغاء ٨ آلاف بطاقة اقتراع في الانتخابات الرئاسية في مقاطعة فيلادلفيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية منها "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن".

وتراجعت المحكمة العليا في الولاية، ‏عن أمر بالتخلص من أكثر من ألفي بطاقة اقتراع في مقاطعة أليجاني في الولاية.

من جانبه صادق مجلس ولاية ميشيجان، مساء الاثنين، رسميًا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية، بعد جلسة استمرت نحو ٣ ساعات، وسط مساعي محاميي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لتأجيل حسم النتائج، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

ويمضي بايدن في خطواته الانتقالية استعدادًا لدخول المكتب البيضاوي ظهر ٢٠ يناير المقبل (موعد تسليم السلطة في الولايات المتحدة وفقًا للدستور الأمريكي) رغم عدم تعاون إدارة ترامب مع فريقه.

واختار الرئيس المنتخب عددًا من أعضاء إدارته مساء الاثنين، فيما يستعد للإعلان عن تشكيل باقي الحكومة اليوم الثلاثاء، حسبما قالت حملته الانتخابية.

