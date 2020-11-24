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المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض طعن حملة ترامب بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع

12:43 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض طعن حملة ترامب بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع

دونالد ترامب

وكالات

قضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، برفض طعن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الهادف إلى إلغاء ٨ آلاف بطاقة اقتراع في الانتخابات الرئاسية في مقاطعة فيلادلفيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية منها "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن".

وتراجعت المحكمة العليا في الولاية، ‏عن أمر بالتخلص من أكثر من ألفي بطاقة اقتراع في مقاطعة أليجاني في الولاية.

صادق مجلس ولاية ميشيجان، مساء الاثنين، رسميًا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية، بعد جلسة استمرت نحو ٣ ساعات، وسط مساعي محاميي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لتأجيل حسم النتائج، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

ويمضي بايدن في خطواته الانتقالية استعدادًا لدخول المكتب البيضاوي ظهر ٢٠ يناير المقبل (موعد تسليم السلطة في الولايات المتحدة وفقًا للدستور الأمريكي) رغم عدم تعاون الإدارة الحالية مع فريقه.

واختار الرئيس المنتخب عددًا من أعضاء إدارته مساء الاثنين، فيما يستعد للإعلان عن تشكيل باقي وزراءه غدًا الثلاثاء، حسبما قالت حملته الانتخابية.

ترامب ولاية بنسلفانيا أمريكا

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