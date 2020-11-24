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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف ميليشيا الحوثي لخزان للوقود في جدة

12:16 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
"التعاون الإسلامي" تدين استهداف ميليشيا الحوثي لخزان للوقود في جدة

ميليشيا الحوثي

السعودية - (أ ش أ)
أدانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الاثنين، الاعتداء الإرهابي الجبان بمقذوف على محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأكدت المنظمة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية ضد المنشآت الحيوية النفطية، الأمر الذي يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد صرح، في وقت سابق من اليوم، بوقوع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، أنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في الاعتداء، الذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

هذا المحتوى من

ميليشيا الحوثي السعودية منظمة التعاون الإسلامي

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