أمين عام الناتو يجري أول اتصال له مع بايدن
بروكسل - (د ب أ)
أجرى ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أول اتصال له مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وأعلن الحلف الأطلسي مساء اليوم الاثنين، أن ستولتنبرج هنأ بايدن بفوزه في الانتخابات وشكره على الدعم طويل الأمد للحلف والعلاقات عبر ضفتي الأطلسي.
وأضاف الحلف أن ستولتنبرج قال لبايدن إنه يتطلع إلى تعاون وثيق من أجل الاستمرار في تعزيز العلاقات بين أمريكا الشمالية وأوروبا والإعداد للقاء زعماء الحلف في العام المقبل.
يشار إلى أن العلاقة بين واشنطن والحلف توترت إلى أبعد حد في فترة ولاية الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي كان قد أثار الشكوك مرارا دون إدراك للعواقب، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها في تقديم مساعدات عسكرية لحلفائها في حال الضرورة.
وتوترت العلاقات أيضا على خلفية إعلان واشنطن، دون تنسيق مع الشركاء، عن سحب جزء من قواتها من ألمانيا، فضلا عن انتهاج واشنطن مسارات منفردة أخرى، كما هدد ترامب الحلفاء بالانسحاب من الناتو.
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