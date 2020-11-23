الاتحاد الدولي للناشرين يختار إماراتية لرئاسته كأول عربية في المنصب

دبي - (د ب ا)

أعلن الاتحاد الدولي للناشرين، عن تولي سيدة عربية مهام رئاسته، لأول مرة منذ تأسيسه في العام 1896.

ونصب الاتحاد الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسًا للاتحاد بدءا من دورة أعماله المقبلة للعام 2021، لتكون أول امرأة عربية وإماراتية تتولى هذا المنصب في تاريخ الاتحاد، وثاني امرأة على مستوى العالم، بعد الأرجنتينية آنا ماريا كابانيلاس التي تولت رئاسة الاتحاد خلال عامي 2004 – 2008.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للناشرين الذي عقد عبر التواصل المرئي، بمشاركة مجموعة من أعضاء الاتحاد.

وشغلت الشيخة بدور خلال العاميين الماضيين منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين بعد أن تم انتخابها في اجتماعات الجمعية العمومية للعام 2018 نائبًا لرئيس الاتحاد خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وأسست القاسمي جمعية الناشرين الإماراتيين في العام 2009، التي نالت العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للناشرين في العام 2012.

تأسس الاتحاد في باريس، ويقع مقره الرئيسي في جنيف، ويضم في عضويته أكثر من 83 منظمة وجمعية للناشرين من نحو 69 بلدًا حول العالم.