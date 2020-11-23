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رئيسا المجلس والمفوضية الأوربيين يجريان اتصالاً هاتفيًا مع بايدن

08:58 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
رئيسا المجلس والمفوضية الأوربيين يجريان اتصالاً هاتفيًا مع بايدن

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين

بروكسل - (د ب أ)
أجرت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عرضا عليه خلاله تعزيز التعاون عبر ضفتي الأطلسي.

وفي إشارة إلى القيم المشتركة القوية بين الجانبين، كتبت فون دير لاين على تويتر مساء اليوم الاثنين، إنها بداية شراكة عالمية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

من جانبه، وجه ميشيل الدعوة لبايدن إلى حضور قمة خاصة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 2021، وقال ميشيل: "حان الوقت الآن لتضافر قوانا".

وأضاف ميشيل أن الهدف من ذلك هو حماية مواطنينا وإنعاش الاقتصاد ووقف ارتفاع حرارة الأرض وخلق عالم أكثر أمنًا.

كانت فون دير لاين وميشيل قد قدما التهنئة للسياسي الديمقراطي الأمريكي بعد إعلان فوزه في سباق الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب، والذي لم يعترف بعد بهزيمته.

أورزولا فون دير لاين شارل ميشيل جو بايدن المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي

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