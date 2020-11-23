الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم اللاجئين الإثيوبيين في السودان

أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت دولة الإمارات اليوم الاثنين، تخصيص 18.4 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي) لدعم اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان مؤخرًا.

وأكد الشيخ حمدان بن زايد رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات تولي ملف اللاجئين اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مبادرات دولة الإمارات تسهم بقوة في تعزيز الجهود الدولية للتخفيف من معاناة اللاجئين وتحسين ظروفهم الإنسانية والمعيشية.

وأضاف أن هذا الدعم يأتي في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات وسرعة استجابتها وتفاعلها مع الأزمات الدولية، ومساهمتها في التخفيف من معاناة اللاجئين حول العالم.

وأشار إلى أن هذا الدعم، الذي سيتم تقديمه عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى سيسهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الذي يواجهه اللاجئون الإثيوبيون في السودان والإسهام في تخفيف حدة الأعباء الملقاة على عاتقهم ودعم جهود المنظمات الدولية في هذا الصدد، مشيدا بالمواقف الإنسانية لجمهورية السودان، في تعاملها وتعاطيها مع قضايا اللاجئين، رغم الإمكانات والظروف التي تواجهها.

يشار إلى القتال الدائر بين القوات الحكومية الاثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي أدى إلى نزوح الاف اللاجئين إلى السودان.