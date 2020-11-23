عاهل الأردن يبحث هاتفيًا مع جو بايدن العلاقات الثنائية
عمان - (أ ش أ):
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع الرئيس الأمريكي المُنتَخَب جو بايدن، علاقات الصداقة المتينة بين البلدين.
وأعرب الملك عبدالله - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تطلعه للعمل مع بايدن لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد عاهل الأردن أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا.
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