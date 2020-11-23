أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

العاهل السعودي يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي

08:52 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
العاهل السعودي يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي

الملك سلمان

الرياض - (أ ش أ):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عمق العلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيزها لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي.

وأشار الملك سلمان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى أن المملكة سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين اتباع الأديان استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، أعرب ميشيل عن تقديره لجهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقا من دورها القيادي في العالم الإسلامي، مهنئًا الملك سلمان على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام وانتهت أعمالها أمس.

هذا المحتوى من

الملك سلمان الاتحاد الأوروبي العاهل السعودي رئيس المجلس الأوروبي

الخبر التالى:

عاهل الأردن يبحث هاتفيًا مع جو بايدن العلاقات الثنائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:باشتراطات محددة.. متحدث "الحكومة" يعلن موعد عودة السماح بالبناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا