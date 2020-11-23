أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

سفير روسيا بالقاهرة يبحث مع المجلس المصري للشئون الخارجية العلاقات بين البلدين

07:00 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
سفير روسيا بالقاهرة يبحث مع المجلس المصري للشئون الخارجية العلاقات بين البلدين

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة

القاهرة - (أ ش أ):
بحث سفير روسيا بالقاهرة، جورجي بوريسينكو، وأعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية الوضع العالمي وآفاق تطوير التعاون الروسي -المصري في الشئون الثنائية والقضايا الخارجية.
جاء ذلك خلال زيارة سفير روسيا بالقاهرة، جورجي بوريسينكو، المجلس المصري للشئون الخارجية، اليوم الاثنين، حيث حظى باستقبال ودي من أعضاء المجلس من الدبلوماسين البارزين والعلماء السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.
وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة اليوم أن الجانبين بحثا أيضاً تسوية النزاعات في المنطقة، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية -الروسية تعد عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي العالم كله.

هذا المحتوى من

جورجي بوريسينكو روسيا سفير روسيا بالقاهرة

الخبر التالى:

بايدن يجري اتصالاً هاتفيًا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا