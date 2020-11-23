سفير روسيا بالقاهرة يبحث مع المجلس المصري للشئون الخارجية العلاقات بين البلدين
القاهرة - (أ ش أ):
بحث سفير روسيا بالقاهرة، جورجي بوريسينكو، وأعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية الوضع العالمي وآفاق تطوير التعاون الروسي -المصري في الشئون الثنائية والقضايا الخارجية.
جاء ذلك خلال زيارة سفير روسيا بالقاهرة، جورجي بوريسينكو، المجلس المصري للشئون الخارجية، اليوم الاثنين، حيث حظى باستقبال ودي من أعضاء المجلس من الدبلوماسين البارزين والعلماء السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.
وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة اليوم أن الجانبين بحثا أيضاً تسوية النزاعات في المنطقة، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية -الروسية تعد عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي العالم كله.
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