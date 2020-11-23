الصحة السعودية: توفير لقاحات ضد كورونا بالمجان للجميع في المملكة

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أن لقاحات ضد كورونا ستوفر بشكل مجاني للجمميع في المملكة.

ووفقًا للتلفزيون السعودية، فأن الوزارة قالت إنها تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70 بالمئة من سكان المملكة بنهاية عام 2021.

وأعلنت الوزارة، اليوم، تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 355489 حالة.

وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن أي لقاح لابد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (343816) حالة بإضافة (445) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات (5796) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (9295599) فحصا مخبريا دقيقا، وذلك بإضافة (40395) فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبان الدكتور العبدالعالي أن هذا الأسبوع شهد انخفاضا في الحالات الحرجة في المملكة بنسبة 6,3%، مؤكداً أن رصد الحالات حول العالم لايزال مستمرا، ويتجاوز إجمالي الحالات المؤكدة 58 مليون حالة، فيما حالات التعافي تتجاوز الـ 37 مليون حالة، وإجمالي حالات الوفاة تتجاوز المليون و390 حالة، حيث يشهد العالم في بعض دُوله الموجة الثانية من الفيروس وارتفاعا في تسجيل الحالات، وهو ما يشكل قلقا في بعض الأقاليم إلا أن الأوضاع ولله الحمد في المملكة تعد مستقرة ومطمئنة.