وفد إسرائيلي يزور السودان لبحث التعاون الأمني بين البلدين

تل أبيب - (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري أن إسرائيل أرسلت أول وفد إلى السودان، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت الدولتان عن اتفاق بوساطة أمريكية في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بشأن إتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات بينهما.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، أن الوفد يتألف من مجموعة صغيرة من المسؤولين الحكوميين وسيعمل على إعداد الأساس لزيارة أكبر لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى في الأسابيع المقبلة.

كان وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، قد صرح للصحيفة في الاسبوع الماضي بإن الوفد الأول إلى السودان سيكون صغيرًا ومكلفًا بالمسائل الأمنية. وأضاف بأن وفدًا أكبر سيتبعه لمناقشة التعاون الاقتصادي المحتمل مع الخرطوم.

وحذا السودان حذو الإمارات العربية المتحدة والبحرين في أن يصبح ثالث حكومة عربية تتعامل مع إسرائيل بتشجيع من واشنطن، التي ترى أن مثل هذه الاتصالات تساعد في عزل إيران.