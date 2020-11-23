مؤسسة النفط في طرابلس تنجو من محاولة اقتحام مسلحة

طرابلس - (د ب أ):

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "إن عصابات مسلحة خارجة عن القانون قامت ظهر اليوم الاثنين بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس".

ولم تسم المؤسسة أي من هذه المجموعات أو قادتها. وتابعت في بيان أصدرته اليوم: "تفاجأت قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيامهم ببعض الحركات الفوضوية، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم اقتحام السياج الخارجي لمبنى المؤسسة، وفور وقوع الحادثة، تم استدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وتم التعامل معهم وطردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر".

وأكدت المؤسسة تعرض أحد كبار المسؤولين بالمؤسسة للتهديد صباح اليوم، مفيدة أن هذا التهديد قد يكون له علاقة بالحادث.

وأحالت المؤسسة بلاغا للنائب العام من أجل التحقيق في ملابسات الهجوم، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط.