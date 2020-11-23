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إيطاليا تعلق أنشطة مزارع المنك بسبب مخاطر كورونا

12:57 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
إيطاليا تعلق أنشطة مزارع المنك بسبب مخاطر كورونا

وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا

روما - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم الإثنين أن إيطاليا سوف تعلق أنشطة تربية حيوانات المنك حتى نهاية فبراير بسبب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إعدام الملايين من حيوانات المنك في الدنمارك - أكبر منتج لفراء المنك في العالم - بعد اكتشاف إصابة البشر بسلالة من فيروس كورونا مرتبطة بالمنك بها.

وقال سبيرانزا إن إيطاليا لديها عدد "محدود للغاية" من مزارع المنك مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، لكنها تتبع "مبدأ أقصى قدر من الحذر".

وأفاد الوزير بأن السلطات الصحية مفوضة في إغلاق مزارع المنك في حالة الاشتباه في عدوى فيروس كورونا، وإعدام الحيوانات إذا تم اكتشاف حالات إصابة.

ومنذ بداية الوباء، سجلت إيطاليا أكثر من 1.4 مليون إصابة بفيروس كورونا ونحو 50 ألف حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، وفقا للإحصاءات الرسمية

روبرتو سبيرانزا روما إيطاليا فيروس كورونا

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