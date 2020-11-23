أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الصين تأسف بشدة لانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "السماوات المفتوحة"

11:03 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
الصين تأسف بشدة لانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "السماوات المفتوحة"

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

بكين - أ ش أ

أعربت الصين اليوم الاثنين، عن "أسفها الشديد" لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة السماوات المفتوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الصين تأسف بشدة لإصرار الولايات المتحدة على الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة رغم معارضة الدول المعنية، معتبرة أن هذه الخطوة غير مفيدة للأمن الإقليمي.

وأضاف جيان أن الصين تأمل معالجة الجانب الأمريكي للمخاوف الروسية والأطراف الأخرى، وحل الخلافات عبر الحوار.

ويأتي تحرك الولايات المتحدة في نهاية عملية الإخطار بعد ستة أشهر من تقديم إخطارها بالانسحاب من المعاهدة في مايو الماضي. وتسمح المعاهدة، التي أصبحت سارية المفعول في عام 2002، للدول الأطراف البالغ عددها 34 دولة بإجراء رحلات استطلاعية غير مسلحة في كامل أجواء الدول الأخرى لجمع البيانات عن القوات والأنشطة العسكرية.

هذا المحتوى من

تشاو لي جيان وزارة الخارجية الصينية الصين الولايات المتحدة معاهدة السماوات المفتوحة

الخبر التالى:

جيش أفغانستان يحبط هجمات صاروخية لطالبان تستهدف العاصمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة.. "الأرصاد": موجة جديدة من عدم الاستقرار حتى الجمعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا