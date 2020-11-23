الصين تأسف بشدة لانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "السماوات المفتوحة"

بكين - أ ش أ

أعربت الصين اليوم الاثنين، عن "أسفها الشديد" لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة السماوات المفتوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الصين تأسف بشدة لإصرار الولايات المتحدة على الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة رغم معارضة الدول المعنية، معتبرة أن هذه الخطوة غير مفيدة للأمن الإقليمي.

وأضاف جيان أن الصين تأمل معالجة الجانب الأمريكي للمخاوف الروسية والأطراف الأخرى، وحل الخلافات عبر الحوار.

ويأتي تحرك الولايات المتحدة في نهاية عملية الإخطار بعد ستة أشهر من تقديم إخطارها بالانسحاب من المعاهدة في مايو الماضي. وتسمح المعاهدة، التي أصبحت سارية المفعول في عام 2002، للدول الأطراف البالغ عددها 34 دولة بإجراء رحلات استطلاعية غير مسلحة في كامل أجواء الدول الأخرى لجمع البيانات عن القوات والأنشطة العسكرية.