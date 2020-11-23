رئيسة وزراء نيوزيلندا تهنيء بايدن على فوزه في الانتخابات الأمريكية

ولينجتون - أ ش أ

هنأت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على فوزه في الانتخابات الأمريكية، وعرضت عليه مشاركة خبرة بلادها في التعاطي مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت أرديرن - حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا الرسمي اليوم الإثنين - إن المكالمة الهاتفية التي استمرت 20 دقيقة كانت "دافئة وايجابية"، وركزت على رغبة البلدين في العمل والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن بايدن تحدث بشكل إيجابي حول طريقة تعاطي نيوزيلندا مع أزمة فيروس كورونا، معربة عن اقتناعها بأن التعاون الدولي لا يزال أساسيا للسيطرة على الفيروس.

ودعت أرديرن الرئيس الأمريكي المنتخب لزيارة نيوزيلندا، فيما لاقت الدعوة ترحيبا شديدا من جانب بايدن.

من جانبه، أشاد بايدن - في بيان - بالقيادة الاستثنائية لأرديرن في أعقاب حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع عام 2019 في مسجدين بمدينة كرايستشيرش، وكأم عاملة ونموذج يحتذى به، مؤكدا عزمه تعزيز العلاقات مع نيوزيلندا.