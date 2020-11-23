أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيسة وزراء نيوزيلندا تهنيء بايدن على فوزه في الانتخابات الأمريكية

10:00 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
رئيسة وزراء نيوزيلندا تهنيء بايدن على فوزه في الانتخابات الأمريكية

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

ولينجتون - أ ش أ

هنأت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على فوزه في الانتخابات الأمريكية، وعرضت عليه مشاركة خبرة بلادها في التعاطي مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت أرديرن - حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا الرسمي اليوم الإثنين - إن المكالمة الهاتفية التي استمرت 20 دقيقة كانت "دافئة وايجابية"، وركزت على رغبة البلدين في العمل والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن بايدن تحدث بشكل إيجابي حول طريقة تعاطي نيوزيلندا مع أزمة فيروس كورونا، معربة عن اقتناعها بأن التعاون الدولي لا يزال أساسيا للسيطرة على الفيروس.

ودعت أرديرن الرئيس الأمريكي المنتخب لزيارة نيوزيلندا، فيما لاقت الدعوة ترحيبا شديدا من جانب بايدن.

من جانبه، أشاد بايدن - في بيان - بالقيادة الاستثنائية لأرديرن في أعقاب حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع عام 2019 في مسجدين بمدينة كرايستشيرش، وكأم عاملة ونموذج يحتذى به، مؤكدا عزمه تعزيز العلاقات مع نيوزيلندا.

هذا المحتوى من

جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا نيوزيلندا الانتخابات الأمريكية جو بايدن

الخبر التالى:

أنتوني بلينكن.. ما هي مواقف المُرشح لوزارة الخارجية الأمريكية من الشرق الأوسط؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: انطلاق التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بـ14 محافظة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا