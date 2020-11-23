بريطانيا: عقار استرازينيكا- أكسفورد فعال بنسبة 90 % ضد كورونا

وكالات:

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الاثنين، إن لقاح أسترازينيكا لمواجهة فيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 90 في المئة.

وقالت شركة استرازينكا، في بيان اليوم، إن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19 أظهر فعالية بنسبة 70 %.

وأوضحت الشركة أن اللقاح الذي طورته مع جامعة أكسفورد أظهر متوسط فعالية بنسبة 70 % للحماية من الفيروس في شرحيتين دراستين، حسبما أظهر البيان الصادر عن فريق الباحثين اليوم.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور أندرو بولارد إن العلماء سعداء بالنتائج، موضحًا أن الباحثين وجدوا أنه في حالة إعطاء الأشخاص نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة عوضًا عن جرعتين كاملتين فإن الفعالية قد ترتفع إلى 90 %.

وقال: "هذه النتائج تؤكد أننا لدينا عقار قادر على انقاذ أعداد كبيرة من الأرواح".