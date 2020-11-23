وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
نواكشوط - (د ب أ):
أعلن في وقت متاخر من ليلة الأحد الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن وفاة الرئيس الاسبق للبلاد سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد معاناة من مرض عضال .
وقالت مصادر عائلية إن الرئيس الأسبق توفي في العاصمة نواكشوط بعد أيام من عودته من رحلة علاجية إلى تركيا عن عمر ناهز ال 82 عاما.
ووصل ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2007 بعد انتخابات حرة وديمقراطية، ثم أطيح به في انقلاب عسكري في أغسطس 2008.
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