السودان والمفوضية السامية يبحثان أزمة اللاجئين الإثيوبيين

وكالات

استقبل عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف، اليوم الأحد، أكسيل بيسشوب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن أكسيل قدم شرحًا وافيًا للأوضاع الإنسانية الحرجة للاجئين الإثيوبيين بشرق السودان وأعدادهم المتزايدة بشكل يومي، موضحًا أن المفوضية تبذل قصارى جهدها وتعمل على مدار الساعة لإيوائهم وتوفير إحتياجاتهم الأساسية.

من جانبه، ثمن قمر الدين، العمل الكبير الذي تقوم به المفوضية مؤكدًا دعم ومساندة حكومة السودان لها لانجاح مهمتها. كما بحث اللقاء ترتيبات الزيارة المرتقبة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نهاية الشهر الجاري.

على صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى أوضاع اللاجئين السودانيين في النيجر.